Орловцы доставили посылку бойцам армейского спецназа

Груз собрали по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Фото: Сергей Лежнев
Военнослужащим вручили антидроновое ружье, 40 тактических раскладушек, 40 тепловентиляторов, дизельный генератор, 100 тысяч штук одноразовой посуды, продукты питания и другое оборудование, которое пригодится на фронте.
- Доставили все, что ребята сами заказали, - отметил в соцсетях советник орловского губернатора Сергей Лежнев.
Бойцов также поздравили с прошедшим профессиональным праздником - Днем спецназа.