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15:00, 1 ноября 2023 года Ливенский племзавод отмечен золотой медалью крупной выставки Сегодня в штате числятся 110 человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сергиевский племенной завод отмечен золотой медалью на 25-й агропромышленной выставке "Золотая осень". Предприятие отметили за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.



Завод существует с 1919 года. Сейчас там трудятся 110 человек. Они занимаются разведением коров симментальской породы. Поголовье насчитывает полторы тысячи животных.



Ежегодно здесь производят около четырех тысяч тонн молока и около 250 тонн мяса.





Татьяна Тимохина



