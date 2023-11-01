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13:00, 1 ноября 2023 года Юным орловским медикам вручили памятные свидетельства Церемония прошла в ОГУ имени Тургенева.





Фото: архив "Вести-Орел"

В медицинском институте Орловского госуниверситета впервые в истории вуза прошла торжественная церемония посвящения в юные медики. Она открыла большую программу предпрофессиональной подготовки "Медицинский класс в орловской школе", призванной привлечь выпускников школ в профессию врача. Заявки на участие подали более 100 учеников десятых и одиннадцатых классов.



На встрече ребята пообщались с ветеранами здравоохранения и главными врачами больниц, получив от них памятные свидетельства.



Кульминацией торжества стало общение со студентами-медиками и возможность самим попробовать будущую профессию.



Сегодня на врача в орловском мединституте учатся более 3,5 тысячи студентов.





Елена Литинская



