Юным орловским медикам вручили памятные свидетельства

В медицинском институте Орловского госуниверситета впервые в истории вуза прошла торжественная церемония посвящения в юные медики. Она открыла большую программу предпрофессиональной подготовки "Медицинский класс в орловской школе", призванной привлечь выпускников школ в профессию врача. Заявки на участие подали более 100 учеников десятых и одиннадцатых классов.
На встрече ребята пообщались с ветеранами здравоохранения и главными врачами больниц, получив от них памятные свидетельства.
Кульминацией торжества стало общение со студентами-медиками и возможность самим попробовать будущую профессию.
Сегодня на врача в орловском мединституте учатся более 3,5 тысячи студентов.