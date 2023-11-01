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10:38, 1 ноября 2023 года Орловские судебные приставы отмечают профессиональный праздник Они проведут его на дежурстве.





1 ноября свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы. Единая судебная система была сформирована еще в XVI веке. Тогда приставы назывались "недельщиками", так как исполняли свои обязанности неделями.



Сегодня орловские приставы уделяют особое внимание взысканию задолженности по заработной плате, алиментам, предоставлению жилья сиротам, активно работают с обращениями граждан. Самый быстрый и доступный способ для обращения – подача электронных заявлений через единый портал Госуслуг.



Как сообщает региональный информационный портал, за девять месяцев 2023-го года судебными приставами региона окончено и прекращено более 237 тысяч исполнительных производств. Взысканная сумма по исполнительным документам превысила два миллиарда рублей. В бюджетную систему РФ взыскано 419 миллионов рублей задолженности.



На содержание детей обеспечено перечисление свыше 298 миллионов рублей задолженности по алиментам. В пользу работников взыскано порядка девяти миллионов рублей задолженности по зарплате.





