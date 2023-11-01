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12:00, 1 ноября 2023 года Более 4600 орловских медиков получили специальную выплату Такая мера поддержки появилась с февраля 2023 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

За 10 месяцев на эти цели региональное отделение Социального фонда России направило почти 275 миллионов рублей. Списки на дополнительную социальную выплату поступают из организаций, в которых трудоустроены медицинские работники. Деньги перечисляют на их счета в течение 7 рабочих дней.



Специальная социальная выплата положена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер пособия варьируется от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организаций. В региональном СФР напоминают, что самостоятельно обращаться в Социальный фонд, подавать заявления или приносить справки не нужно.





Сергей Мерцалов



