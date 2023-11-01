Больше 80 орловских предприятий стали убыточными

В Орловской области 83 компании показали общий убыток в размере 3,5 миллиарда рублей за период с января по август 2023-го года. Это следует из отчета Орелстата. 193 предприятия, напротив, показали совместный доход в сумме более 34,5 миллиарда рублей.
Кредиторам фирмы задолжали порядка 96,5 миллиарда рублей, самим же предприятиям должны выплатить более 90,1 миллиарда рублей.
В исследовании не участвовали субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, некредитные финансовые организации.