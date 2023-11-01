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13:30, 1 ноября 2023 года

Воспитанники орловской школы № 49 побывали в "Вятском Посаде"

Ребята погрузились в мир православной культуры.

Фото: Ирина Гоцакова

Вместе со старшеклассниками духовно-православный центр посетила депутат орловского областного Совета Ирина Гоцакова.

- Это было очень интересное погружение в мир православной культуры. Вместе с директором школы, педагогами мы узнали об истории появления этого красивейшего уголка Орловщины, познакомились с бытом артели и особенностями православной школы, посетили храм, - рассказала Гоцакова. По ее словам, экскурсия получилась очень познавательной и оставила самые хорошие впечатления.

Напомним, что уникальный духовно-православный центр "Вятский Посад" был создан по благословению и инициативе схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме храмового комплекса и Православной гимназии на живописной территории "Вятского Посада" располагается школа ремесел, где местные гимназисты, а также учащиеся школ Орла и области занимаются гончарным и швейным делом, керамикой, художественной обработкой древесины. В настоящее время "Вятский-Посад" является центром православной жизни нашего региона.


Сергей Мерцалов
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