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9:30, 1 ноября 2023 года 3 ноября орловцы напишут "Большой этнографический диктант" Участники акции ответят на 30 вопросов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В преддверии Дня народного единства в Орле напишут "Большой этнографический диктант", сообщили в ОГУ имени Тургенева. Международная акция пройдет в восьмой раз.



Участники акции ответят на 30 вопросов. 20 из них – единая общефедеральная часть. Оставшиеся 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта РФ и других стран. На задания отводится 45 минут.



Диктант пройдет по адресу: ул. Комсомольская, 95 (корпус №4, аудитория №303). Время старта – 10:30. Регистрация начнется в 10:00.





Артем Ежаков



