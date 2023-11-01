3 ноября орловцы напишут "Большой этнографический диктант"
Участники акции ответят на 30 вопросов.
Фото: архив "Вести-Орел"
В преддверии Дня народного единства в Орле напишут "Большой этнографический диктант", сообщили в ОГУ имени Тургенева. Международная акция пройдет в восьмой раз.
Участники акции ответят на 30 вопросов. 20 из них – единая общефедеральная часть. Оставшиеся 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта РФ и других стран. На задания отводится 45 минут.
Диктант пройдет по адресу: ул. Комсомольская, 95 (корпус №4, аудитория №303). Время старта – 10:30. Регистрация начнется в 10:00.