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9:00, 1 ноября 2023 года

Школьники из Ливен выступят на открытии международной выставки "Россия"

Ребята будут петь в составе сводного хора.

Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Ливны представляют 8 активистов "Движения Первых": Елизавета Мурских, Валерия Линькова, Артем Горков, Алена Ульянкина, Никита Тарасенко, Анастасия Горелова, Юлия Коломыцева и Дмитрий Булгаков. Все ребята в возрасте от 12 до 17 лет.

Репетиции проходят под руководством опытных наставников. В День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ сводный "Хор Первых" примет участие в масштабном концерте, который откроет международную выставку-форум "Россия". Как пишет "ПРИНТ-ТВ", юные ливенцы выступят вместе с известными артистами российской сцены и станут частью масштабного и значимого события для всей страны.

Отметим, что в состав хора "Движения Первых" вошло более тысячи юношей и девушек со всех уголков России.


Сергей Мерцалов
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