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8:30, 1 ноября 2023 года Орловец забыл снять тонировку с машины и получил штраф Наказание назначил Верховский районный суд.



Фото: сайт "Вести-Орел"

Житель Верховского района Орловской области не выполнил требования начальника местного ГИБДД, так как не успел снять тонировку за десять дней на своей машине. На судебном заседании мужчина получил штраф в размере 10 тысяч рублей.



По закону уровень светопропускания должен составлять не менее 70%. Однако в машине орловца этот уровень достиг лишь 5%. На суде мужчина признал вину.



– В судебном заседании Г. вину в совершении правонарушения признал и пояснил, что действительно не выполнил законного требования сотрудника полиции в связи с тем, что забыл. Тонированные пленки со стекол автомашины им были сразу же сняты в присутствии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Верховскому району, которые остановили автомобиль для проверки, - рассказали в пресс-службе Верховского районного суда.





Сергей Силаев



