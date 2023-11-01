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7:00, 1 ноября 2023 года Орловские аспиранты смогут защищать диссертации на основе научных публикаций Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.



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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает аспирантам защищать диссертацию на соискание кандидатской степени на основании ранее подготовленных научных публикаций.



– Теперь аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации, - сказано в преамбуле документа.



Постановление предусматривает возможность создания "разовых" диссертационных советов. Они необходимы для конкретных научных работ, чья специфика не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.





Сергей Силаев



