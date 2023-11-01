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7:00, 1 ноября 2023 года

Орловские аспиранты смогут защищать диссертации на основе научных публикаций

Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Фото: архив

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает аспирантам защищать диссертацию на соискание кандидатской степени на основании ранее подготовленных научных публикаций. 

Теперь аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации, - сказано в преамбуле документа.

Постановление предусматривает возможность создания "разовых" диссертационных советов. Они необходимы для конкретных научных работ, чья специфика не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.


Сергей Силаев
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