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5:00, 1 ноября 2023 года Мценские соцработники отправили нашим бойцам окопные свечи Изготовить их помогли юные волонтеры.



Фото: газета "Мценский край"

Вместе с взрослыми ребята залили заготовки горячим воском. Как пишет газета "Мценский край", всего в зону проведения спецоперации сотрудники Центра социального обслуживания передали 150 блиндажных свечей.



- Наши сотрудники и подопечные, неравнодушные жители района регулярно принимают участие в сборах посылок "за ленточку". Теплые носки, одежда, продукты - все это не раз мы отправляли героям. Будем продолжать эту работу и впредь! - рассказала руководитель центра Ольга Калинина.



Блиндажные или, как их еще называют, окопные свечи делают из жестяных банок из-под консервов, парафина и гофрокартона. Свечи освещают, обеспечивают тепло и помогают приготовить еду, нагреть воду на фронте, будь то поля, землянки, окопы. Их пламя может гореть до 8 часов.





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