Главная » Новости



17:30, 31 октября 2023 года В Орловской области водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП Авария произошла днем 30 октября.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под колеса неустановленного автомобиля попала 83-летняя женщина. Водитель скрылся с места аварии. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали на автодороге "Змиевка - Никольское - Плоское - Поваляевы дворы" в 14 часов 30 минут. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, пожилую женщину госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу.



Всего за минувшие сутки в Орловской области зарегистрировали 22 ДТП. В числе пострадавших оказались три человека. Один мужчина погиб.











Читайте также: В Ливенском районе под колесами большегруза погиб пешеход





Вести-Орёл



