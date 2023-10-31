В Ливенском районе под колесами большегруза погиб пешеход

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12:00, 31 октября 2023 года
В Ливенском районе под колесами большегруза погиб пешеходТрагедия случилась на 138 километре трассы "Орел-Тамбов".
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Автомобиль "Мерседес" с прицепом двигался по автодороге со стороны Ельца. 31 октября в 03:31 ночи, при подъезде к кольцевой развязке, на пути грузовика оказался мужчина.
В результате ДТП 25-летний житель Ливен скончался на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает "ПРИНТ-ТВ".
Вести-Орёл
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