В российских вузах появится больше бюджетных мест

На бюджетной основе будут учиться около 592 тысяч человек.
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Дополнительные бюджетные места в 2024 году получат 1 811 абитуриентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, больше бюджетных мест станет по программам подготовки инженеров, медиков, а также на технические и сельскохозяйственные специальности.
Сбор заявок на бюджетные места от вузов стартует 1 ноября. Распределение будет осуществляться с учетом потребностей регионов и университетов, рассказал в свою очередь глава Минобрнауки России Валерий Фальков.