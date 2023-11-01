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3:00, 1 ноября 2023 года В российских вузах появится больше бюджетных мест На бюджетной основе будут учиться около 592 тысяч человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

Дополнительные бюджетные места в 2024 году получат 1 811 абитуриентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, больше бюджетных мест станет по программам подготовки инженеров, медиков, а также на технические и сельскохозяйственные специальности.



Сбор заявок на бюджетные места от вузов стартует 1 ноября. Распределение будет осуществляться с учетом потребностей регионов и университетов, рассказал в свою очередь глава Минобрнауки России Валерий Фальков.





Вести-Орёл



