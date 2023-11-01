Главная » Новости



8:00, 1 ноября 2023 года ФК "Орел" сразится за всероссийский кубок среди любительских команд Турнир состоится в Сочи.



Фото: архив "Вести-Орел"

ФК "Орел" поборется за награды всероссийского Кубка среди любительских команд. Турнир состоится с 3 по 11 ноября в Сочи. Соперником "зелено-белых" станут подмосковные "Красные звезды", "Ленинградец" из Ленинградской области, "Череповец СШОР-Витязь" и казанский "Сокол".



С третьего тура матчи будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Российского футбольного союза. Наша команда отправится на турнир благодаря победе в Кубке союза федераций футбола "Центр". В первенстве наша команда завоевала бронзовые награды.





Анастасия Дорохова



