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9:00, 28 октября 2023 года

В Колпне завершается благоустройство территории "Озерки"

Подрядчик выполнил более 90% объема запланированных работ.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Уже оборудованы дорожки и площадки, появились велодорожка и пешеходная зона. Также высажены деревья (липы и туи), кустарники (можжевельник и спирея), цветы, посеяна газонная трава, смонтирована уличная мебель. Кроме того, подрядчик установил систему видеонаблюдения, садово-парковое освещение, а также электроустановки для обслуживания объекта. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Напомним, что в 2022 году Колпна стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На благоустройство территории "Озерки" выделено 70 миллионов рублей.

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