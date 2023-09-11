понедельник 11.09.2023 18:06:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:45, 10 сентября 2023 года

В Колпне появится водная рекреация с арендой лодок и катком

Территория "Озерки" преображается в рамках национального проекта.

Фото: архив "Вести-Орел"

В октябре в Колпне должно завершиться благоустройство общественной территории "Озерки". Ее центральной частью станет водная рекреация с арендой лодок, бюветом и зимним катком.

Как сообщает региональный информационный портал, пешеходные дорожки на объекте покрывают гравием. Рабочие монтируют основание и стены бювета над источником, порожки лестницы, устройство основания под культурный центр. Также идет возведение волейбольной площадки. В рамках дополнительного финансирования из местного бюджета сделают плиточные дорожки, установку на ручье, питающем озеро, мельницу и декоративный пешеходный мостик.

Напомним, что в прошлом году проект "Озерки" победил в конкурсе Минстроя и получил на свою реализацию порядка 70 миллионов рублей. За ходом работ можно наблюдать онлайн.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.