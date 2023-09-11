Главная » Новости



16:45, 10 сентября 2023 года В Колпне появится водная рекреация с арендой лодок и катком Территория "Озерки" преображается в рамках национального проекта.



Фото: архив "Вести-Орел"

В октябре в Колпне должно завершиться благоустройство общественной территории "Озерки". Ее центральной частью станет водная рекреация с арендой лодок, бюветом и зимним катком.



Как сообщает региональный информационный портал, пешеходные дорожки на объекте покрывают гравием. Рабочие монтируют основание и стены бювета над источником, порожки лестницы, устройство основания под культурный центр. Также идет возведение волейбольной площадки. В рамках дополнительного финансирования из местного бюджета сделают плиточные дорожки, установку на ручье, питающем озеро, мельницу и декоративный пешеходный мостик.



Напомним, что в прошлом году проект "Озерки" победил в конкурсе Минстроя и получил на свою реализацию порядка 70 миллионов рублей. За ходом работ можно наблюдать онлайн.





Артем Ежаков



