В Колпне появится водная рекреация с арендой лодок и катком
Территория "Озерки" преображается в рамках национального проекта.
Фото: архив "Вести-Орел"
В октябре в Колпне должно завершиться благоустройство общественной территории "Озерки". Ее центральной частью станет водная рекреация с арендой лодок, бюветом и зимним катком.
Как сообщает региональный информационный портал, пешеходные дорожки на объекте покрывают гравием. Рабочие монтируют основание и стены бювета над источником, порожки лестницы, устройство основания под культурный центр. Также идет возведение волейбольной площадки. В рамках дополнительного финансирования из местного бюджета сделают плиточные дорожки, установку на ручье, питающем озеро, мельницу и декоративный пешеходный мостик.
Напомним, что в прошлом году проект "Озерки" победил в конкурсе Минстроя и получил на свою реализацию порядка 70 миллионов рублей. За ходом работ можно наблюдать онлайн.