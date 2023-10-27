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19:30, 27 октября 2023 года ФК "Орел" поборется за серебряные медали Соперником нашей команды будет лискинский "Локомотив".



Фото: архив "Вести-Орел"

Заключительный матч первенства СФФ "Центр" состоится 28 октября на поле лискинцев. Болельщики орловской команды в соцсетях отмечают, что игра ожидается сложной, так как "Локомотив" после поражения от орловцев в финале Кубка СФФ "Центр" захочет взять реванш. Кроме того, у них есть отличный шанс завоевать серебряные награды.



Сейчас "орлы" занимают вторую строчку в турнирной таблице. В их активе - 57 очков. Наши соперники идут на третьем месте с 56 очками. Важнейшая встреча футбольного сезона пройдет на стадионе "Локомотив" в 15:00.





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