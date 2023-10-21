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9:00, 21 октября 2023 года

ФК "Орел" может вернуться на первую строчку первенства СФФ "Центр"

Ближайший матч пройдет с лидером чемпионата.

Фото: архив

Футбольный клуб "Орел" 22 октября на стадионе Ленина примет "Металлург-Оскол". Соперник возглавляет таблицу первенства с показателем 58 очков, у "орлов"- 57. Фактически, в этом матче будет решаться судьба золотых медалей.

Только мы вместе с вами сможем это исправить, а также взять реванш за обидное поражение в первом круге. Это матч за 6 очков, выиграв его, возвращаемся на первую строчку, - сообщается в соцсетях ФК "Орел".

Встреча пройдет в воскресенье 22 октября в 14.00. Напомним, недавно орловцы выиграли кубок СФФ "Центр" и завоевали путевку в профессиональный футбол.


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Сергей Силаев
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