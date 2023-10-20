Главная » Новости



13:30, 20 октября 2023 года Леонид Рошаль вернулся к работе Известный орловский хирург участвует в съезде "Национальной медицинской палаты" в Москве.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщает РИА Новости, Леонид Рошаль вернулся к работе после болезни. В конце февраля он попал в реанимацию. Позже выяснилось, что врач оказался там из-за плановой операции по замене сустава, которая прошла успешно. В марте его перевели в отделение хирургии.



Леонид Михайлович Рошаль - наш земляк. Он родился в городе Ливны, всегда помнил свои корни и помогал малой Родине. Леонид Рошаль - Герой Труда Российской Федерации, имеет негласное звание детского доктора мира и множество государственных наград, в том числе Орден Мужества, Орден Почета и Орден Александра Невского.



ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



Леонид Рошаль отмечает 90-летний юбилей.





Вести-Орёл



