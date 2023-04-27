Леонид Рошаль отмечает 90-летний юбилей

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9:31, 27 апреля 2023 года
Леонид Рошаль отмечает 90-летний юбилейЗнаменитый орловский доктор родился в городе Ливны.
Сегодня, 27 апреля, руководитель Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии принимает поздравления.
Леонид Михайлович первым предложил методики для оказания помощи детям в горячих точках, на его счету сотни спасенных детских жизней в зонах стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.
Леонид Рошаль всегда помогал малой Родине и помнил свои корни. Научный клинический многопрофильный центр помощи матерям и детям имени Круглой работает в тесной связи с институтом неотложной детской хирургии и травматологии.
Леонид Михайлович – доктор медицинских наук, профессор, Герой Труда Российской Федерации, обладатель Ордена Александра Невского.
Вести-Орёл