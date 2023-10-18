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10:45, 18 октября 2023 года ФК "Орел" поборется за выход в профессиональную лигу Уже сегодня на стадионе им. Ленина в Орле пройдет финал Кубка СФФ "Центр".



Фото: архив "Вести-Орел"

ФК "Орел" сыграет против "Локомотива" из города Лиски. Игра состоится в любую погоду. Начало матча в 18 часов 30 минут. На кону долгожданный трофей и выход в профессиональный футбол!



На пути к финалу "орлы" сначала обыграли в гостях смоленский "Камея-СГУС" со счётом 4:2. В четвертьфинале победили ФК "Аэрозоль" на домашнем стадионе со счетом 5:0. В полуфинале по сумме двух матчей "Орел" обошел "Кристал-МЭЗ" со счетом 3:2 (поражение в гостях 1:2, домашняя победа 2:0).



Ждём всех на трибунах! Для тех, кто не сможет посетить матч, телеканал "Россия 24" покажет его в прямом эфире!





Вести-Орёл



