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18:00, 17 октября 2023 года ФК "Орел" поможет болельщикам прийти на футбол В преддверии финала кубка СФФ "Центр" команда подготовила "записку от родителей".



Фото: архив

Уже завтра 18 октября в 18:30 на стадионе "Центральный имени Ленина" состоится финал кубка союза федераций футбола "Центр". ФК "Орел" примет действующего обладателя трофея – лискинский "Локомотив".



– Так как это будний день, мы сделали максимально позднее время для начала матча, а именно 18:30, но многие все равно не успеют добраться до стадиона, и мы подготовили для своих болельщиков заявление на отгул, так называемую "записку от родителей" с просьбой отпустить пораньше болельщика на футбол, - говорится в социальных сетях команды.



В бланк необходимо вписать только фамилию, имя и отчество работодателя, а также данные болельщика.





Анастасия Дорохова



