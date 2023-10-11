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11:30, 11 октября 2023 года

В Орловской области вырастет ряд пособий

Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Фото: архив "Вести-Орел"

С нового года в Орловской области увеличится размер ряда пособий. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда России. Речь идет о тех льготах, которые зависят от региональной величины прожиточного минимума – это единое пособие на детей и беременных женщин, пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет, ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала, федеральная социальная доплата для неработающих пенсионеров.

Напомним, что величина прожиточного минимума в регионе на душу населения в следующем году составит 14 186 рублей, для трудоспособного населения – 15 463 рублей, для пенсионеров – 12 200 рублей, для детей – 13 760 рублей.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплачивается в размере 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2024-м году это 7 731,50, 11 597 и 15 463 рубля соответственно.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 17 лет включительно выплачивается в размере 50, 75 и 100 процентов величины прожиточного минимума для детей. В 2024-м году это 6 880, 10 320 и 13 760 рублей соответственно.

За январь единое пособие в новом размере будет выплачено не позднее второго февраля.

Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала с 1 января составит 13 760 рублей.

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающему пенсионеру, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. С 1 января это 12 200 рублей. Доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма материального обеспечения получателя с учетом  выплаты достигала прожиточного минимума пенсионера.


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Артем Ежаков
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