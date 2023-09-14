В Орловской области установили величины прожиточного минимума на 2024 год
Постановление правительства региона подписал губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
Глава Орловской области Андрей Клычков подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2024 год.
Согласно документу, величина прожиточного минимума в регионе на душу населения составит 14 186 рублей, для трудоспособного населения – 15 463 рублей, для пенсионеров – 12 200 рублей, для детей – 13 760 рублей.