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18:00, 10 октября 2023 года На средства соцконтракта орловец стал частным мастером по отделке жилья Помощь в развитии ИП пользуется популярностью у орловцев.





Фото: архив "Вести-Орел"

Уже год Алексей Ильин занимается внутренней и внешней отделкой помещений. Большую часть трудовой жизни он работал в строительных организациях, но год назад, услышав о "социальном контракте", принял решение уйти в свободное плавание и обратился в отдел социальной защиты по месту жительства с бизнес-идеей. Там сделали коррективы и через месяц – одобрили.



На полученные от государства 350 тысяч рублей Алексей практически полностью обновил свой рабочий чемоданчик. Знания и оборудование позволяют заниматься как внутренней, так и внешней отделкой.



Всего за практически три года действия программы социальным контрактом воспользовались 4275 орловцев, из них в 2023-м году 469 человек приняли решение открыть свое дело. Наиболее активно предпринимательская деятельность развивается в бьюти-сфере, автосервисе и ремонте помещений.



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Юлия Опанасюк



