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13:30, 10 октября 2023 года Орловцы смогут оформить социальный контракт в 2024-м году В программе будет ряд изменений.







С момента действия в Орловской области проекта «Социальный контракт» за ним обратилось порядка четырех тысяч человек. В программе четыре направления – развитие индивидуального предпринимательства, помощь при трудоустройстве, создание личного подсобного хозяйства и помощь в трудной жизненной ситуации.



В 2024-м году возможность оформить соцконтракт сохранится, но будет внесен ряд изменений. Каких – расскажет Ирина Гаврилина.





Юлия Опанасюк



