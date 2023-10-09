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22:00, 9 октября 2023 года Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Всеволодом Трифоновым



Расскажем, что важного и интересного произошло к вечеру 9 октября 2023 года: - Какие еще последствия принес ураган и будет ли продолжение? - Юбилей в деревне СОС Лаврово. Сколько за 25 здесь исполнили желаний? - Всю ночь в густом лесу . Орловчанка пошла за опятами и заблудилась. - Новая дорога на Орловских партизан взволновала прокуратуру.





Вести-Орёл



