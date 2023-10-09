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21:30, 9 октября 2023 года Орловцам рассказали как уберечь авто от угона Кражи чаще всего происходят из гаражей.





Мы привыкли думать , что за забором гаражного кооператива наши машины , колеса и инструменты в безопасности . Но на самом деле в "кирпичных джунглях" кражи происходят чаще чем на улице. Какие сейчас есть способы сохранить свое? Решил выяснить Владимир Маряшин.











Владимир Маряшин



