Орловские художники представили свои работы в Третьяковке

В Москве открылась выставка «Молодые художники регионов России».

До 22 октября гости выставки смогут увидеть работы 145 молодых художника в возрасте от 18 до 35 лет из разных уголков России, в том числе и Орловской области.



Наш регион представили Валерия Яковлева и Анатолий Федай.

Работы выполненны в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство.