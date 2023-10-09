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17:00, 9 октября 2023 года Орловского полицейского заподозрили в мошенничестве Возбуждено уголовное дело.



Фото: СУ СК России по Орловской области

СУ СК России по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении старшего инспектора ОГИБДД МО МВД России "Ливенский". Производство завели на основании материалов УМВД. Мужчину подозревают в мошенничестве.



Следствие считает, что полицейский получил от двух орловцев 80 тысяч рублей за содействие одному из них в прохождении водительского экзамена, однако в его должностные обязанности решение такого вопроса не входило.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.



Как сообщили в региональном УМВД, при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.





Артем Ежаков



