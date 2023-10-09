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19:00, 9 октября 2023 года Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров посетил Орел Беседа студентов с гостем прошла в формате открытого диалога.







Студенты Орловского Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС встретились с ректором президентской академии Алексеем Комиссаровым. Беседа с гостем прошла в формате открытого диалога.



Темы поднимались самые разные: от приоритетов в научных исследованиях до личных вопросов. Непринужденная атмосфера расположила студентов к живому и искреннему общению, что позволило ребятам не только сблизиться, но и еще больше узнать о своей профессии и возможностях.





Эльза Ахмедбекова



