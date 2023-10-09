Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров посетил Орел

Беседа студентов с гостем прошла в формате открытого диалога.
Студенты Орловского Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС встретились с ректором президентской академии Алексеем Комиссаровым. Беседа с гостем прошла в формате открытого диалога.
Темы поднимались самые разные: от приоритетов в научных исследованиях до личных вопросов. Непринужденная атмосфера расположила студентов к живому и искреннему общению, что позволило ребятам не только сблизиться, но и еще больше узнать о своей профессии и возможностях.