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16:30, 9 октября 2023 года В Орле появилась горячая линия по вопросам отопления Правительство Орловской области осуществляет ежедневный мониторинг работы объектов жизнеобеспечения региона.





Орловцы могут позвонить на горячую линию по вопросам прохождения отопительного сезона. Правительство Орловской области осуществляет ежедневный мониторинг работы объектов жизнеобеспечения региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в выходные и праздничные дни организовано дежурство сотрудников Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. На уровне региона работает телефонная горячая линия по вопросам прохождения отопительного периода на территории Орловской области. Телефон горячей линии Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области - 8 909 226 65 39. В органах местного самоуправления Орловской области в круглосуточном режиме работают телефоны единой дежурно-диспетчерской службы.





Александра Бахтина



