Орловцы могут принять участие в национальном конкурсе фотографий "Знание. Россия"

Он организован российским обществом "Знание".

Как сообщает пресс-служба правительства, принять участие в проекте может любой гражданин РФ от 14 лет. На фотоконкурс приглашаются профессионалы и любители, которые могут присылать фото с мобильных устройств и фотоаппаратов. Участие бесплатное.

Основные номинации: "Архитектура и урбанистика", "Люди", "Природа", "Искусство и спорт", "Наука и Технологии".

Специальные номинации: "Народный выбор", "Коллаборации с искусственным интеллектом", "Выбор Первых".

Узнать подробности об условиях конкурса и подать заявку на участие можно по ссылке.

