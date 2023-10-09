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18:00, 9 октября 2023 года
Орловцы могут принять участие в национальном конкурсе фотографий "Знание. Россия"Он организован российским обществом "Знание".
Идея конкурса - через фотографии показать богатство и разнообразие культурного наследия, природы, архитектуры, научных достижений и человеческого потенциала России XXI века.
Как сообщает пресс-служба правительства, принять участие в проекте может любой гражданин РФ от 14 лет. На фотоконкурс приглашаются профессионалы и любители, которые могут присылать фото с мобильных устройств и фотоаппаратов. Участие бесплатное.
Основные номинации: "Архитектура и урбанистика", "Люди", "Природа", "Искусство и спорт", "Наука и Технологии".
Специальные номинации: "Народный выбор", "Коллаборации с искусственным интеллектом", "Выбор Первых".
Узнать подробности об условиях конкурса и подать заявку на участие можно по ссылке.
Александра Бахтина