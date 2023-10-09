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17:30, 9 октября 2023 года В Ливенской ЦРБ появился молодой офтальмолог Практические навыки врач получает под руководством опытного наставника.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Штат Ливенской центральной районной больницы Орловской области пополнился новым специалистом. Как рассказали в тг-канале "Телеграммы из Орла" практические навыки Ирина Черных получает во взрослой поликлинике под руководством опытного наставника Олега Гребенникова.

Ирина Черных - выпускница Смоленского государственного медицинского университета по специальности "Педиатрия". Она прошла двухгодичную подготовку в ординатуре по офтальмологии в Воронежском государственном медицинском университете. Обучалась по целевому направлению в Ливенской ЦРБ. В будущем врач будет работать с маленькими пациентами в детской поликлинике.





Александра Бахтина



