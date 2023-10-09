В Орле продолжается ремонт дорог

Работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

На улице Комсомольской выполнены работы по укладке двух слоев асфальта по основному ходу автодороги, по пешеходной части по нечетной стороне выполнена замена светильников наружного освещения. Проводятся работы по укладке тротуарной плитки по дороге дублеру.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" общая протяженность дорог — 4,77 км. В текущем году в рамках контракта предусмотрен ремонт 6-ти улиц частного сектора.