В Орле продолжается ремонт дорог

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18:30, 9 октября 2023 года
В Орле продолжается ремонт дорогРаботы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
В Орле активными темпами продолжается ремонт автомобильных дорог. На некоторых улицах он уже завершен. Например, на улице Космонавтов дорога уже принята в эксплуатацию.
На улице Комсомольской выполнены работы по укладке двух слоев асфальта по основному ходу автодороги, по пешеходной части по нечетной стороне выполнена замена светильников наружного освещения. Проводятся работы по укладке тротуарной плитки по дороге дублеру.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" общая протяженность дорог — 4,77 км. В текущем году в рамках контракта предусмотрен ремонт 6-ти улиц частного сектора.
Александра Бахтина