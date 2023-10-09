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15:30, 9 октября 2023 года

На ярмарке в Хомутово торговали сомнительным мясом

Проверку провел Россельхознадзор.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Хомутово сотрудники Россельхознадзора проверили торговлю на ярмарке "Универсальная". Как сообщили в ведомстве, один из торговцев не имел ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию. Три продавца торговали готовой и замороженной мясной продукцией также без ВСД и с нарушением температурных условий хранения.
"Кроме того, один из предпринимателей не зарегистрирован в информационных системах Россельхознадзора АИС "Цербер", АИС "Меркурий" на территории Орловской области, а у двух других – площадка ярмарка "Универсальная" не включена в реестры поднадзорных объектов и осуществления деятельности", – заявили в ведомстве.
Нарушителям объявлены предостережения. Информацию о нарушениях передали в Новодеревеньковскую межрайонную прокуратуру и администрацию Новодеревеньковского района.


Артем Ежаков
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