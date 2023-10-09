В Малоархангельске продолжается ремонт улицы Советской
Благоустройство идет в рамках муниципальной программы.
Фото: портал правительства Орловской области
В Малоархангельске идет капремонт улицы Советской на участке от улицы Урицкого до дома №8. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Большая часть работ выполнена. На объекте идет устройство плиточного покрытия, бортового камня, водоотводных лотков.
Ремонт стал возможен благодаря муниципальной программе «Развитие, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малоархангельского района Орловской области на 2022 – 2026 годы».