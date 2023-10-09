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14:30, 9 октября 2023 года Юные орловчанки стали дипломантами международного художественного конкурса Он прошел в Республике Беларусь.







Воспитанники детской художественной школы Орла стали дипломантами XVIII Международного конкурса живописи и графики "На своей земле", который проходил в Республике Беларусь.



В этом году на суд жюри прислали больше шести тысяч работ. Четыре орловских творения, выполненных в техниках граттаж и монотипие, отметили дипломами и медалями.





Юлия Опанасюк



