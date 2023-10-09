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13:30, 9 октября 2023 года Орловчанка Мария Бешенцева победила во всероссийском педагогическом конкурсе Она стала лучшей в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью".







В Санкт-Петербурге прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства "Сердце отдаю детям". В номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью" лучшей стала Мария Бешенцева, работающая в орловском Доме детского творчества №3.



Мария Бешенцева занимается с ребятами по адаптированной общеразвивающей программе для слепых и слабовидящих "Свет музыки". Она приносит результаты – дети становились победителями и призерами музыкальных конкурсов и фестивалей.





Юлия Опанасюк



