5 человек спасены и 30 эвакуированы из загоревшейся пятиэтажки в Орловской области
ЧП произошло вечером 8 октября.
Фото: архив "Вести-Орел"
Накануне вечером на улице Мира в Ливнах загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. К моменту прибытия пожарных из окон квартиры валил густой дым. Газодымозащитниками спасены 5 человек и 30 эвакуированы. Никто не пострадал.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, предположительно, огонь вспыхнул из-за аварийной работы электроустановок. Пламенем повреждены гарнитур, газовая плита, стены, потолок, окно и балконная дверь кухни.