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11:00, 9 октября 2023 года 5 человек спасены и 30 эвакуированы из загоревшейся пятиэтажки в Орловской области ЧП произошло вечером 8 октября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Накануне вечером на улице Мира в Ливнах загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. К моменту прибытия пожарных из окон квартиры валил густой дым. Газодымозащитниками спасены 5 человек и 30 эвакуированы. Никто не пострадал.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, предположительно, огонь вспыхнул из-за аварийной работы электроустановок. Пламенем повреждены гарнитур, газовая плита, стены, потолок, окно и балконная дверь кухни.





Артем Ежаков



