В Орловской области из-за циклона без света остаются 53 населенных пункта
Аварийно-восстановительные работы планируют завершить к полудню 9 октября.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области продолжают ликвидировать последствия циклона «Патрик». По данным тг-канала "Телеграммы из Орла", на сегодняшнее утро не подключенными к электроэнергии остаются 53 населенных пункта в семи муниципальных образованиях частично.
Аварийно-восстановительные работы планируют завершить к полудню 9 октября. В них задействованы 198 человек и 66 единиц техники. Дополнительно привлечены подрядные организации, мобилизованы дополнительные силы.