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12:00, 9 октября 2023 года В Орловской области открылся 17-й спортклуб самбо Зал для единоборств оборудован в школе села Ловчиково.



Фото: пресс-служба "Единой России"

В школе села Ловчиково открылся новый спортивный клуб самбо. Он стал 17-м в Орловской области. Оборудовать спортзал коврами для борьбы помог проект "Единой России" "Zа самбо", – сообщили в пресс-службе орловского отделения партии.



В сельской школе учатся 46 ребят, и большинство из них уже записалось в секцию.



Как сообщил президент федерации самбо Орловской области Анатолий Якунин, за этот год к занятиям этим единоборством удалось привлечь более 700 детей.





Артем Ежаков



