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11:30, 9 октября 2023 года Олег Ревякин проверил работу орловского колл-центра "122" Замгубернатора в правительстве региона по социальной политике также посетил поликлинику №2.







Система записи на прием к врачу в орловских медучреждениях постоянно реформируется. В последнее время регистратуры поликлиник уходят от этой работы.



Заместитель губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике Олег Ревякин проверил колл-центр, обеспечивающий работу по единому номеру "122". Здесь помогают не только записаться к врачу, но и на вакцинацию или просто узнать режим работы доктора. Работают операторы с 8:30 до 17:30, но дозвониться можно и после рабочего дня – ответит автомат.



После внедрения служб дистанционной записи количество жалоб на эту тему снизилось на 45 процентов.





Елена Литинская



