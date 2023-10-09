Главная » Новости



10:30, 9 октября 2023 года Орловский врач рассказал о способах борьбы с осенней хандрой На вопросы Анастасии Тычинской ответил врач-психотерапевт Денис Юдин.







Сезонное аффективное расстройство – это появление депрессивного состояния в одно и то же время, чаще всего осенью и зимой. Связано это с повышением выработки мелатонина в организме из-за сокращения светового дня.



Барическая депрессия связана с изменением соматического состояния. Проходит она в виде слабости, утомляемости, головных болей, головокружения. По сути – метеочувствительность. Наиболее ей подвержены люди с сосудистыми заболеваниями.



Осенняя хандра – это разновидность рекуррентного депрессивного расстройства. Длится оно несколько месяцев и также связано с уменьшением светового дня. Человек чувствует вялость, снижение настроения, апатию.



Как правило, такие депрессивные эпизоды проходят у человека ежегодно. Страдают от них чаще всего люди от 18 до 30 лет. Редко оно наблюдается у подростков. Статистически наиболее подвержены аффективному расстройству женщины.



Пройти сезон хандры помогут хобби, физическая активность, витамины – особенно группы "В".





Анастасия Тычинская



