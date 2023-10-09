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10:00, 9 октября 2023 года Орловский краеведческий музей и его филиалы обзавелись аудиогидами Общее время озвученной информации превышает четыре часа.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловском краеведческом и военно-историческом музеях, а также в доме-музее Русанова, появилась универсальная интерактивная технология – аудиогид.



Подобная мультимедийная услуга позволяет самостоятельно ознакомиться с экспозициями и коллекциям. Уже профессионально озвучили 29 залов и две диорамы. Общая протяженность информации – 245 минут.



В краеведческом музее аудиогид работает в залах, посвященных истории Орловщины с древнейших времен до конца XX века, а также тематических залах: "Коллекционный", "Этнографический", "Знаменитые люди Орловского края", "Православная Орловщина", "История фотографии в Орловском крае".



В военно-историческом музее аудиогид доступен в залах, рассказывающих о крупнейших военных кампаниях XVIII – начала XX века, об освобождении области от оккупации, участии орловцев в военных конфликтах второй половины XX века.



Аудиоэкскурсии, доступные в доме-музее Русанова, рассказывают о полярных экспедициях знаменитого исследователя, а также об истории жизни народов Севера и специфике городского быта Орла конца XIX – начала XX века.





Артем Ежаков



