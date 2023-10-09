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9:30, 9 октября 2023 года Орловские дачники просят убрать свалку у озера Светлая Жизнь Ей уже пять лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы беспокоятся о состоянии популярного места отдыха – озера Светлая Жизнь. Одна из главных причин волнений – несвоевременный вывоз мусора. Внимание на проблему обратили владельцы участков садоводческих товариществ, расположенных рядом с озером. В данный момент идет сбор подписей за ликвидацию свалки и ее перенос подальше от домов и озера.



Свалка рядом с пляжем и домами появилась пять лет назад. Недавно там случился пожар. Огонь мог перекинуться и на садовые участки, но благодаря вовремя прибывшим пожарным этого удалось избежать.





