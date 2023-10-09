Орловские дачники просят убрать свалку у озера Светлая Жизнь
Ей уже пять лет.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловцы беспокоятся о состоянии популярного места отдыха – озера Светлая Жизнь. Одна из главных причин волнений – несвоевременный вывоз мусора. Внимание на проблему обратили владельцы участков садоводческих товариществ, расположенных рядом с озером. В данный момент идет сбор подписей за ликвидацию свалки и ее перенос подальше от домов и озера.
Свалка рядом с пляжем и домами появилась пять лет назад. Недавно там случился пожар. Огонь мог перекинуться и на садовые участки, но благодаря вовремя прибывшим пожарным этого удалось избежать.