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9:00, 9 октября 2023 года Орловцы выбирают "Народного участкового" региона Стартовал второй этап ведомственного конкурса.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области по 16 октября проходит второй этап конкурса «Народный участковый – 2023». В нем участвуют майоры полиции Николай Колганов и Александр Михайлов, а также старший лейтенант Алексей Ланин. Они служат в отделениях полиции Орла, Малоархангельского и Свердловского районов соответственно.



Участковые уже не первый год в профессии и заслужили доверие жителей своего участка.



Победитель голосования представит Орловщину на всероссийском этапе конкурса. Голосование открыто на сайте регионального УМВД.





Артем Ежаков



