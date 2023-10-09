В Орловской области по 16 октября проходит второй этап конкурса «Народный участковый – 2023». В нем участвуют майоры полиции Николай Колганов и Александр Михайлов, а также старший лейтенант Алексей Ланин. Они служат в отделениях полиции Орла, Малоархангельского и Свердловского районов соответственно.
Участковые уже не первый год в профессии и заслужили доверие жителей своего участка.
Победитель голосования представит Орловщину на всероссийском этапе конкурса. Голосование открыто на сайте регионального УМВД.