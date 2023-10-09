В Орле задержали мужчину, разбившего дверь торгового центра
Хулигана утихомирили росгвардейцы.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские росгвардейцы задержали мужчину, разбившего входную дверь в торговом центре на Кромском шоссе. Об этом сообщили в ведомстве. Инцидент случился в четыре часа утра. Орловца передали полицейским для разбирательства.
В Заводском районе Орла Росгвардия охраняет 1288 объектов. С начала года сотрудники ведомства отработали около 2000 тревожных сигналов, пресекли 40 нарушений, передали полицейским около 100 подозреваемых.